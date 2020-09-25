Лилль
    -
    22:00
    25.09.20
    Стад Пьер Моруа
    Нант
      Чемпионат Франции • Тур 5
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      Онлайн
      Лилль - Нант
      Чемпионат Франции - 25 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Нант на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Гальтье или Jean-Claude Suaudeau? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лилль и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лилль и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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