Метц
    -
    16:00
    30.08.20
    Стадион Сен-Симфорьян
    Монако
      Чемпионат Франции • Тур 2
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Метц - Монако
      Чемпионат Франции - 30 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Метц – Монако на Eurosport.ru! 30 августа 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Венсан Оньон или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Метц и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Метц и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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