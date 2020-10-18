Сент-Этьен
    -
    18:00
    18.10.20
    Стад Жоффруа-Гишар
    Ницца
      Чемпионат Франции • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сент-Этьен - Ницца
      Чемпионат Франции - 18 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Ницца на Eurosport.ru! 18 октября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Клод Пюэль или Патрик Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Ницца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сент-Этьен и Ницца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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