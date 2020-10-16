Ним
    -
    22:00
    16.10.20
    Костьер
    Пари Сен-Жермен
      Чемпионат Франции • Тур 7
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      Ним - ПСЖ
      Чемпионат Франции - 16 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jérôme Arpinon или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ним и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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