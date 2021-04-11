Монако
    -
    18:05
    11.04.21
    Стадион Луи II
    Дижон
      Чемпионат Франции • Тур 32
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Монако - Дижон

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монако – Дижон на Eurosport.ru! 11 апреля 2021 года в 18:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нико Ковач или Давид Линарес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монако и Дижон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монако и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет