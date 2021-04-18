Ним
    -
    16:00
    18.04.21
    Костьер
    Страсбур
      Чемпионат Франции • Тур 33
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      Перед матчем

      Ним - Страсбур

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Страсбур на Eurosport.ru! 18 апреля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pascal Plancque или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ним и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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