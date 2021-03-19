Сент-Этьен
    1-ый тайм
    0
    -
    1
    23:00
    19.03.21
    Стад Жоффруа-Гишар
    Монако
    Чемпионат Франции • Тур 30
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Сент-Этьен
    • Монако
    • Йоветич
      13'
    Перед матчем

    Сент-Этьен - Монако

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Монако на Eurosport.ru! 19 марта 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Клод Пюэль или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Сент-Этьен и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет