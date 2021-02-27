Дижон
    -
    19:00
    27.02.21
    Стадион Гастон Жерар
    Пари Сен-Жермен
      Чемпионат Франции • Тур 27
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      Дижон - ПСЖ

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 27 февраля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Давид Линарес или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дижон и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дижон и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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