Монпелье
Завершено
0
2
-
3
0
23:00
15.01.21
Стадион Ла Моссон
Монако
Чемпионат Франции • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Монпелье
  • Монако
  • ФолландДисаси
    90'
  • Кайо ЭнрикеMatsima
    90'
  • Саванье
    90'
  • Марипан
    88'
  • Шотар
    83'
  • ФерриШотар
    83'
  • ЛабордМавидиди
    82'
  • Бен ЙеддерЙоветич
    80'
  • АгиларБалло
    80'
  • ДиопГоловин
    70'
  • Делор
    69'
  • 64'
  • Бен Йеддер (P)
    61'
  • Агилар
    59'
  • Ле ТаллекСаванье
    54'
  • 54'
  • 1-ый тайм
  • Монпелье
  • Монако
  • Бен Йеддер
    35'
  • Фолланд
    24'
  • Фофана
    17'
Перед матчем

Монпелье - Монако

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Монако на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Монпелье и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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