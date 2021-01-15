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- 2-ой тайм
- ФолландДисаси90'
- Кайо ЭнрикеMatsima90'
- Саванье90'
- Марипан88'
- Шотар83'
- ФерриШотар83'
- ЛабордМавидиди82'
- Бен ЙеддерЙоветич80'
- АгиларБалло80'
- ДиопГоловин70'
- Делор69'
- 64'
- Бен Йеддер (P)61'
- Агилар59'
- Ле ТаллекСаванье54'
- 54'
- 1-ый тайм
- Бен Йеддер35'
- Фолланд24'
- Фофана17'
Перед матчем
Монпелье - Монако
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Монако на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Монпелье и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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