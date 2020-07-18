Неймар и Икарди разыграли пенальти в стиле Кройфа и Ольсена

Мауро Икарди и Неймар в матче против «Амьена»

Никогда такого не было, и вот опять.

«ПСЖ» отгрузил семь безответных мячей «Васланд-Беверену» в товарищеском матче в формате четырех таймов по 30 минут.

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Мауро Икарди оригинально разыграли пенальти. Бразильский нападающий отдал пас на ход аргентинцу, и тот отправил мяч в сетку.

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Самым известным подобным случаем розыгрыша пенальти является 11-метровый в исполнении игроков «Аякса» Йохана Кройфа и Йеспера Ольсена 5 декабря 1982 года в ворота команды «Хелмонд Спорт» в чемпионате Нидерландов.

«ПСЖ» ведет подготовку к игре 1/4 финала Лиги чемпионов (12 августа) против «Аталанты».

На счету Икарди и Неймара 25 мячей на двоих в чемпионате Франции-2019/20.

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