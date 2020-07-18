Неймар спровоцировал соперников дерзкими финтами и пожаловался на грубую игру

Может, стоит меньше заниматься самолюбованием?

Нападающий «ПСЖ» Неймар возмутился грубой игрой игроков клуба «Васланд-Беверен», который чемпионы Франции раскатали в товарищеском матче со счетом 7:0.

«Мы были слегка напуганы. В товарищеском матче такие вещи не должны происходить. Мы здесь для подготовки, следует быть осторожными», – цитирует Неймара Goal.

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Неймар не впервые жалуется на грубую игру соперников. Возможно, игроков «Васланд-Беверена», который по итогам досрочно завершенного чемпионата Бельгии вылетел во вторую лигу, взбесили дерзкие финты бразильца.

13 июля «ПСЖ» в товарищеском матче разгромил «Гавр» со счетом 9:0.

Парижане досрочно стали чемпионами Франции и готовятся к возобновлению Лиги чемпионов.

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