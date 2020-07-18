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У Головина новый тренер – «Монако» уволил Морено и назначил Ковача

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Нико Ковач, «Бавария» Мюнхен

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через 36 минут

Мощный трансфер монегасков.

«Монако» отправил в отставку главного тренера Роберто Морено. Вместо него руководить монегасками будет бывший коуч «Баварии» Нико Ковач, сообщает L'Equipe.

Морено работал с командой Головина с 28 декабря 2019 года, подписав контракт на 2,5 года. До этого «Монако» рулил Леонарду Жардим.

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Ковач находился без работы с ноября 2019-го, когда был уволен из «Баварии». В Монако ему будет ассистировать брат Роберт.

  • «Монако» финишировал девятым в сезоне Лиги 1.
  • Ковач – четвертый тренер «Монако» с 2018 года.

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