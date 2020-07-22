Неизвестные избили футболиста «Бреста» и сожгли его машину

Жуть на французских улицах.

Футболист «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль получил телесные повреждения в результате нападения, его машина была сожжена. Отмечается, что автомобиль 22-летнего французского защитника был полностью уничтожен.

«К сожалению, подобный инцидент произошел с человеком, который прибыл в Финистер (департамент региона Бретань) всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от «Бреста» по этому вопросу. Клуб теперь позволит работать властям, чтобы пролить свет на этот инцидент. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно стать нормой», – говорится в заявлении клуба.

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Пьер-Габриэль перешел в «Брест» из немецкого «Майнца» на правах аренды в середине июля.

Ронаэль успел отыграть 8 матчей в Бундеслиге-2019/20 и отдать 1 голевую передачу.

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