Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
Томас Тухель столкнулся с новой головной болью.
«ПСЖ» сообщил о характере травмы нападающего Килиана Мбаппе.
У игрока выявили вывих голеностопа, он выбыл из строя на срок около трех недель. Вероятнее всего, Мбаппе пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», который состоится 12 августа.
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- Матч «ПСЖ» – «Аталанта» пройдет в Лиссабоне.
- В этом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов будут состоять из одной игры на нейтральном поле.
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