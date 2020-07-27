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«ПСЖ» сообщил, что Мбаппе, скорее всего, не сыграет с «Аталантой»

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Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
25 минут назад

Томас Тухель столкнулся с новой головной болью.

«ПСЖ» сообщил о характере травмы нападающего Килиана Мбаппе.

У игрока выявили вывих голеностопа, он выбыл из строя на срок около трех недель. Вероятнее всего, Мбаппе пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», который состоится 12 августа.

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  • Матч «ПСЖ» – «Аталанта» пройдет в Лиссабоне.
  • В этом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов будут состоять из одной игры на нейтральном поле.

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