Сейчас с этим сложно поспорить: Ней сыграет в финале Лиги чемпионов, Лео и Криш – нет.

Футбольный агент Вагнер Рибейро уверен, что нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар способен побороться за награду лучшему футболисту мира.

«На сегодняшний день Неймар превосходит Месси и Криштиану технически и физически. Так что он достоин награды. Разумеется, на приз претендуют Неймар, Мбаппе и Левандовский.

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Финал Лиги чемпионов определит лучших в мире. Предстоит очень сложный финал, потому что у «Баварии» отличная команда», – цитирует Рибейро Veja.

В этом году журнал France Football не будет вручать «Золотой мяч», однако ФИФА не отменила вручение награды лучшему футболисту мира.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет в воскресенье, 23 августа.

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