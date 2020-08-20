Неймар
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Сейчас с этим сложно поспорить: Ней сыграет в финале Лиги чемпионов, Лео и Криш – нет.
Футбольный агент Вагнер Рибейро уверен, что нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар способен побороться за награду лучшему футболисту мира.
«На сегодняшний день Неймар превосходит Месси и Криштиану технически и физически. Так что он достоин награды. Разумеется, на приз претендуют Неймар, Мбаппе и Левандовский.
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Финал Лиги чемпионов определит лучших в мире. Предстоит очень сложный финал, потому что у «Баварии» отличная команда», – цитирует Рибейро Veja.
- В этом году журнал France Football не будет вручать «Золотой мяч», однако ФИФА не отменила вручение награды лучшему футболисту мира.
- Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет в воскресенье, 23 августа.
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