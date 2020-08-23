Две подачи россиянина со стандартов – два гола.

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом» в первом матче нового сезона Лиги 1 – 2:2.

Монегаски уступали в два мяча к 21-й минуте, но в конце первого тайма проснулся российский полузащитник Александр Головин. Сначала в результате его подачи с углового и розыгрыша в штрафной домашняя команда отыграла один мяч, а в начале второго тайма Саша оформил ассист – послал мяч со стандарта на дальнюю штангу, где подачу конвертировал в гол защитник Бенуа Бадьяшиль.

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Чемпионат Франции уже стартовал, а дейстующий триумфатор «ПСЖ» еще не закончил прошлый сезон – вечером 23 августа клуб впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.

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