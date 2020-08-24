Томас Тухель
Фото: Getty Images
Аргентинца с радостью примут в Париже, но захочет ли он?
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал потенциальный трансфер капитана «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.
«Разумеется, мы были бы рады видеть Месси в «ПСЖ» – какой тренер откажет Месси? Но я думаю, он завершит карьеру в «Барселоне». Он – мистер «Барселона». Мы потеряли многих игроков, и сейчас необходимо использовать трансферное окно, чтобы усилить команду. Кампания будет сложной. Нужно создать сильную команду», – цитирует 46-летнего Тухеля Goal со ссылкой на BT Sports.
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- Месси связывают с переходом в «Интер» или «Манчестер Сити».
- После разговора с новым главным тренером «Барсы» Роналдом Куманом он пока не объявил о месте продолжения карьеры.
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