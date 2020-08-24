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Тухель – о Месси в «ПСЖ»: «Какой тренер откажет Лео?»

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Томас Тухель

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Аргентинца с радостью примут в Париже, но захочет ли он?

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал потенциальный трансфер капитана «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Разумеется, мы были бы рады видеть Месси в «ПСЖ» – какой тренер откажет Месси? Но я думаю, он завершит карьеру в «Барселоне». Он – мистер «Барселона». Мы потеряли многих игроков, и сейчас необходимо использовать трансферное окно, чтобы усилить команду. Кампания будет сложной. Нужно создать сильную команду», – цитирует 46-летнего Тухеля Goal со ссылкой на BT Sports.

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