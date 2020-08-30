Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму на старте матча второго тура чемпионата Франции против «Метца».

На 15-й минуте игрок сборной России оказался на газоне с повреждением бедра и спустя две минуты покинул поле.

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Вместо него вышел 20-летний француз Софиан Диоп. Через пять минут после замены Александра монегаски забили первый мяч и повели в счете – 1:0. Гол пришел со стандарта, который заработал как раз Диоп.

Вероятно, Головин пропустит матчи национальной команды против Сербии и Венгрии. Игры сборной в Лиге Наций назначены на 3 и 6 сентября.

  • Во встрече первого тура Лиги 1 против «Реймса» Александр Головин провел 87 минут и отдал результативную передачу.
  • В чемпионате Франции-2019/20 24-летний русский футболист сыграл 25 матчей, забил три мяча и сделал четыре ассиста.

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