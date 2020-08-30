На 15-й минуте игрок сборной России оказался на газоне с повреждением бедра и спустя две минуты покинул поле.

Вместо него вышел 20-летний француз Софиан Диоп. Через пять минут после замены Александра монегаски забили первый мяч и повели в счете – 1:0. Гол пришел со стандарта, который заработал как раз Диоп.