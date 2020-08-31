Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал заявление о своем будущем и подчеркнул, что не собирается менять клуб.

«Я остаюсь в «ПСЖ». Есть желание вернуться в финал Лиги чемпионов и победить в нем. Хочу войти в историю клуба, эта мысль мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после трудных матчей. Единственная мысль, самая важная – победа в Лиге чемпионов вместе с партнерами по команде. Личные награды меня не волнуют, только коллективные цели.

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С первого дня я отдавал на благо «ПСЖ» все силы, всегда старался показывать максимум ради партнеров по команде. Прошлым летом был трудный период, но я не стал подводить самого себя. Я знал, с чем мне придется столкнуться после возвращения на поле, но старался настроиться на то, чтобы показывать даже больше чем максимум. И тогда все пошло в нужном направлении.

Надеюсь, что «ПСЖ» продолжит расти. Мы хотим выигрывать те трофеи, которых у нас еще не было. Это позволит войти в историю футбола», – цитирует 28-летнего Неймара клубный журнал Paris Team.

  • В сезоне-2019/20 «ПСЖ» выиграл все национальные трофеи, но в финале ЛЧ уступил «Баварии» (0:1).
  • Неймар перешел в парижский клуб из «Барселоны» в августе 2017 года.

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