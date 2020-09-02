«ПСЖ» сделал заявление о заразившихся коронавирусом внутри команды.
Как сообщает авторитетное издание L'Équipe, тесты показали наличие COVID-19 у троих футболистов: Неймара, Леандро Паредеса и Анхеля ди Марии. Все игроки вернулись в расположение клуба с отдыха на Ибице.
Чемпионат Франции
Неймар заявил, что остается в «ПСЖ» ради победы в ЛЧ
- Ранее «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» со счетом 0:1.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро.
Футбол
Месси предложил Неймару воссоединиться в «Манчестер Сити» (ESPN)
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Андронов – о Неймаре: «Сгусток пошлости, лжи и недостойного поведения»