Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону».
Журналист Calciomercato Даниэле Лонго сообщил, что в ближайшее время о трансфере 26-летнего футболиста будет объявлено официально. В приобретении Депая был заинтересован лично новый главный тренер каталонцев Роналд Куман.
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- До «Лиона» Депай выступал за «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.
- Депай и Куман вместе работали в сборной Нидерландов – Куман покинул пост ради «Барселоны».
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