Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону».

Журналист Calciomercato Даниэле Лонго сообщил, что в ближайшее время о трансфере 26-летнего футболиста будет объявлено официально. В приобретении Депая был заинтересован лично новый главный тренер каталонцев Роналд Куман.

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  • До «Лиона» Депай выступал за «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.
  • Депай и Куман вместе работали в сборной Нидерландов – Куман покинул пост ради «Барселоны».

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