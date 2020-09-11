Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу андердога. Парижане играли без лидеров, которые заражены коронавирусом: на поле не вышли Неймар, Килиан Мбаппе, Анхель ди Мария, Мауро Икарди, Кейлор Навас, Леандро Паредес и Маркиньос. Тренер Томас Тухель выпустил в старте двух 18-летних футболистов, которые дебютировали за клуб – нападающего Арно Калимуэндо и полузащитника Каиса Руис-Атиля.

«Не думаю, что мы могли сыграть лучше. Я доволен первым таймом – мы полностью контролировали игру, владели мячом. Но голевые моменты создавали с трудом, их по сути не было, потому что нам не хватает игроков. Не было тех, кто делает разницу. Ошибка оказалась решающей. Ничья – максимум, на который сегодня можно было рассчитывать», – цитирует Goal Тухеля.