Действующий чемпион Франции «ПСЖ» сенсационно уступил первый матч Лиги 1 «Лансу», недавно вернувшемуся в высший дивизион.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу андердога. Парижане играли без лидеров, которые заражены коронавирусом: на поле не вышли Неймар, Килиан Мбаппе, Анхель ди Мария, Мауро Икарди, Кейлор Навас, Леандро Паредес и Маркиньос. Тренер Томас Тухель выпустил в старте двух 18-летних футболистов, которые дебютировали за клуб – нападающего Арно Калимуэндо и полузащитника Каиса Руис-Атиля.

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Играющий дома «Ланс» владел мячом всего 21,9 процента игрового времени.

«Не думаю, что мы могли сыграть лучше. Я доволен первым таймом – мы полностью контролировали игру, владели мячом. Но голевые моменты создавали с трудом, их по сути не было, потому что нам не хватает игроков. Не было тех, кто делает разницу. Ошибка оказалась решающей. Ничья – максимум, на который сегодня можно было рассчитывать», – цитирует Goal Тухеля.

  • Лига 1 стартовала 21 августа, но «ПСЖ» сыграл только первый матч – первый и второй тур для чемпиона Франции и финалиста ЛЧ были перенесены.
  • В турнирной таблице после двух игр лидирует «Ницца», набравшая шесть очков.

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