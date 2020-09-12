Во втором туре встречались «Лион» и «Реймс», девушки из «Лиона» выигрывали со счетом 3:0. Видимо, защитница Сельма Баша так хотела сохранить ворота в неприкосновенности, что пошла в жесточайший отбор. 19-летняя француженка подпрыгнула и с размаху заехала ногой в голову нападающей Мелиссе Эррере.