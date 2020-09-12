В женском чемпионате Франции произошло нарушение века – футболистка срубила соперницу практически приемом из единоборств.
Во втором туре встречались «Лион» и «Реймс», девушки из «Лиона» выигрывали со счетом 3:0. Видимо, защитница Сельма Баша так хотела сохранить ворота в неприкосновенности, что пошла в жесточайший отбор. 19-летняя француженка подпрыгнула и с размаху заехала ногой в голову нападающей Мелиссе Эррере.
Трансферы
Жиго на пути в «Лион», Депая вербует «Барса». Сделки и слухи субботы
Пострадавшая упала и схватилась за лицо. Ее унесли на носилках, а Баша получила прямую красную карточку и тоже покинула поле.
- Окончательный счет остался прежним – 3:0 в пользу «Лиона».
Чемпионат Франции
Депай близок к переходу в «Барселону» (Calciomercato)
Лига чемпионов УЕФА
Мяч Роналду «Лиону» признан лучшим голом Лиги чемпионов-2019/20