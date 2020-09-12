В женском чемпионате Франции произошло нарушение века – футболистка срубила соперницу практически приемом из единоборств.

Во втором туре встречались «Лион» и «Реймс», девушки из «Лиона» выигрывали со счетом 3:0. Видимо, защитница Сельма Баша так хотела сохранить ворота в неприкосновенности, что пошла в жесточайший отбор. 19-летняя француженка подпрыгнула и с размаху заехала ногой в голову нападающей Мелиссе Эррере.

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Пострадавшая упала и схватилась за лицо. Ее унесли на носилках, а Баша получила прямую красную карточку и тоже покинула поле.

  • Окончательный счет остался прежним – 3:0 в пользу «Лиона».

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