Звезда «ПСЖ» Неймар в соцсетях отреагировал на эпизод, произошедший в конце матча против «Марселя» (0:1). В ходе потасовки, случившейся в добавленное время, бразилец ударил кулаком по голове защитника провансальцев Альваро Гонсалеса, за что был удален с поля.

«Единственное, о чем жалею, что не попал по лицу этому ****** [дураку]», – написал в твиттере Ней менее чем через час после завершения матча.

Чемпионат Франции Матч «ПСЖ» и «Марселя» завершился дракой с пятью удалениями 35 МИНУТ НАЗАД

Уходя с поля бразилец сигнализировал четвертому арбитру, что один из игроков «Марселя» назвал его «грязной обезьяной», за что Ней пустил в ход кулаки.

Матч получился сверхгорячим: суммарно арбитр показал 14 желтых и 5 красных карточек.

«ПСЖ» проиграл «Марселю» впервые за 9 лет.

В первых двух матчах нового сезона Лиги 1 парижане не набрали но одно очка (ни разу не забили) и занимают 18-е место в таблице.

Чемпионат Франции «ПСЖ» без лидеров проиграл новичку Лиги 1, владея мячом 78,1% времени 11/09/2020 В 08:29