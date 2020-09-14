Альваро тоже объяснился через соцсеть. Он выложи фото в компании темнокожих игроков «Марселя» и написал: «Здесь нет места расизму. Иногда нужно уметь проигрывать». Неймар незамедлительно пришел в реплаи: «Ты не тот человек, который признает свои ошибки. Проигрыш – это часть спорта. Речь об оскорблении и привнесении расизма в нашу жизнь. Нет, я не согласен. Я не уважаю тебя, у тебя нет характера! Следи за языком... Будь мужчиной, расист».