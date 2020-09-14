Звезда «ПСЖ» Неймар пришел в твиттер защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, которого после матча обвинил в расизме.

Бразильца удалили за удар по затылку Гонсалеса. Судья принял решение после просмотра повторов.

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«VAR легко засек мою «агрессию». Теперь я хочу увидеть изображение расиста, назвавшего меня «обезьяной» и «сыном шлюхи», – написал Ней в твиттере после игры.

Альваро тоже объяснился через соцсеть. Он выложи фото в компании темнокожих игроков «Марселя» и написал: «Здесь нет места расизму. Иногда нужно уметь проигрывать». Неймар незамедлительно пришел в реплаи: «Ты не тот человек, который признает свои ошибки. Проигрыш – это часть спорта. Речь об оскорблении и привнесении расизма в нашу жизнь. Нет, я не согласен. Я не уважаю тебя, у тебя нет характера! Следи за языком... Будь мужчиной, расист».

  • «Марсель» выиграл со счетом 1:0, у «Парижа» 0 очков в двух стартовых матчах чемпионата.
  • Матч получился сверхгорячим: суммарно арбитр показал 14 желтых и 5 красных карточек.

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