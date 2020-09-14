Тренеры «ПСЖ» и «Марселя» Томас Тухель и Андре Виллаш-Боаш повздорили по ходу матча Лиги 1.

«Париж» имел массу моментов, а некоторые судейские решения принимались не в пользу финалистов последнего розыгрыша Лиги чемпионов. Тренер хозяев Тухель намекнул коллеге, что ему сегодня очень везет – Боаш парировал тем, что Томас был в аналогичной ситуации в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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«Тухель сказал мне: «Тебе стоит сыграть в лотерею», а я ответил: «Против «Аталанты» ты сыграл в лотерею?» Но я его очень уважаю», – рассказал об инциденте Андре.

В том самом матче с «Аталантой» команда Тухеля отыгралась и вырвала победу на последних минутах.

«Марсель» выиграл со счетом 1:0, у «Парижа» 0 очков в двух стартовых матчах чемпионата.

Игра получилась сверхгорячей: арбитр показал 14 желтых и 5 красных карточек.

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