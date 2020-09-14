«Брест» обыграл «Дижон» в выездном матче чемпионата Франции – 2:0.
На 95-й минуте гости удвоили преимущество – после навеса с левого фланга нападающий Ирвин Кардона атлетично выпрыгнул, уже в воздухе совершил замах и ввалил по летящему мячу точно в верхний угол ворот.
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- Кардона – воспитанник «Монако». Он числился во взрослой команде с 2017-го по 2019 годы, но провел меньше десятка матчей за клуб.
- Для «Бреста» это первая победа на старте чемпионата – клуб идет на 15-й строчке и на три очка опережает «ПСЖ».
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