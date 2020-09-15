Летом 2021 года нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

По информации The Sun, 21-летний француз уже проинформировал клуб о своем желании. «ПСЖ» намерен выручить за футболиста 325 миллионов евро, однако такая сумма оценивается как слишком высокая даже для топ-клубов. Еще через год, в 2022-м, Мбаппе сможет уйти бесплатно как свободный агент.

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Также сообщается, что «Реал» готов заплатить только 100 миллионов.

  • В сезоне-2019/20 Мбаппе забил 18 мячей и отдал 5 ассистов в 20 матчах Лиги 1.
  • Из-за коронавируса Килиан пропустил старт нового сезона и матчи сборной в Лиге наций.

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