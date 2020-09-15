По информации The Sun, 21-летний француз уже проинформировал клуб о своем желании. «ПСЖ» намерен выручить за футболиста 325 миллионов евро, однако такая сумма оценивается как слишком высокая даже для топ-клубов. Еще через год, в 2022-м, Мбаппе сможет уйти бесплатно как свободный агент.