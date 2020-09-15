Скандалы вокруг матча третьего тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» не закончены – внимание привлек еще один неприятный эпизод.

Sportbible сообщает, что в первом тайме полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария плюнул в сторону защитника соперника Альваро Гонсалеса. КДК Федерации футбола Франции уже начал расследование эпизода.

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  • Матч завершился массовой дракой и удалением пяти футболистов.
  • Удаленный Неймар жаловался, что Гонсалес оскорблял его на расовой почве.

Матч «ПСЖ» и «Марселя» завершился дракой с пятью удалениями

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