Скандалы вокруг матча третьего тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» не закончены – внимание привлек еще один неприятный эпизод.
Sportbible сообщает, что в первом тайме полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария плюнул в сторону защитника соперника Альваро Гонсалеса. КДК Федерации футбола Франции уже начал расследование эпизода.
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- Матч завершился массовой дракой и удалением пяти футболистов.
- Удаленный Неймар жаловался, что Гонсалес оскорблял его на расовой почве.
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