«Все прошло плохо, мы сожалеем об этом. Жаль. Они не сумели сохранять спокойствие и устроить зрелище, которого мы ожидали. Гонсалес и Неймар? Я не знаю, что он сказал, я не слышал. В матче могут быть паузы. Но сегодня мы не беспокоимся на эту тему ни на процент. Когда темнокожий забивает гол, весь стадион вскакивает. Расизма в спорте, и в футболе в частности, не существует или почти не существует», – рассказал функционер в эфире BFM Business.