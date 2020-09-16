Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре отреагировал на скандал в матче Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» (0:1).
«Все прошло плохо, мы сожалеем об этом. Жаль. Они не сумели сохранять спокойствие и устроить зрелище, которого мы ожидали. Гонсалес и Неймар? Я не знаю, что он сказал, я не слышал. В матче могут быть паузы. Но сегодня мы не беспокоимся на эту тему ни на процент. Когда темнокожий забивает гол, весь стадион вскакивает. Расизма в спорте, и в футболе в частности, не существует или почти не существует», – рассказал функционер в эфире BFM Business.
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Неймар ответил игроку, назвавшему его «обезьяной» и «сыном шлюхи»
- Матч завершился массовой дракой и удалением пяти футболистов.
- Удаленный Неймар жаловался, что игрок соперника Альваро Гонсалес оскорблял его на расовой почве.
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Неймар ответил игроку, назвавшему его «обезьяной» и «сыном шлюхи»