Неймар столкнулся с ответными обвинениями после матча «ПСЖ» – «Марсель» (0:1).
После игры бразилец устроил настоящий скандал и обвинил игрока оппонентов Альваро Гонсалеса в расистских высказываниях в его адрес. Испанский телеканал Gol нанял специалиста чтения по губам и предоставил расшифровку того, что говорил Неймар в адрес обидчика. Помимо указания на то, что тот оскорбил его на расовой почве, он называет Гонсалеса «гребаным ***** [гомосексуалистом]». Фанаты «Марселя» массово публикуют ролик в твиттере с хэштегом #NeymarHomophobe (#НеймарГомофоб) и обвиняют игрока в двуличии.
- «Марсель» выиграл со счетом 1:0, у «Парижа» 0 очков в двух стартовых матчах чемпионата.
- Матч получился сверхгорячим: арбитр показал 14 желтых и 5 красных карточек.