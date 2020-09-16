Неймар столкнулся с ответными обвинениями после матча «ПСЖ» – «Марсель» (0:1).

После игры бразилец устроил настоящий скандал и обвинил игрока оппонентов Альваро Гонсалеса в расистских высказываниях в его адрес. Испанский телеканал Gol нанял специалиста чтения по губам и предоставил расшифровку того, что говорил Неймар в адрес обидчика. Помимо указания на то, что тот оскорбил его на расовой почве, он называет Гонсалеса «гребаным ***** [гомосексуалистом]». Фанаты «Марселя» массово публикуют ролик в твиттере с хэштегом #NeymarHomophobe (#НеймарГомофоб) и обвиняют игрока в двуличии.

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  • «Марсель» выиграл со счетом 1:0, у «Парижа» 0 очков в двух стартовых матчах чемпионата.
  • Матч получился сверхгорячим: арбитр показал 14 желтых и 5 красных карточек.

Ди Мария плюнул в игрока «Марселя», оскорбившего Неймара

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