В официальном магазине «Марселя» футболку нападающего «ПСЖ» Неймара используют как половую тряпку.

Один из посетителей записал видео, как вытирает ноги о джерси 28-летнего бразильца.

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  • Очный матч команд в рамках третьего тура Лиги 1 завершился массовой дракой с пятью удалениями.
  • Неймар также получил красную карточку и пропустит два матча (плюс один условно). Он обвинил футболиста «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме.

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