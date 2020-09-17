В официальном магазине «Марселя» футболку нападающего «ПСЖ» Неймара используют как половую тряпку.
Один из посетителей записал видео, как вытирает ноги о джерси 28-летнего бразильца.
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«Гребаный ***** [гомосексуалист]!» Неймара обвиняют в гомофобии
- Очный матч команд в рамках третьего тура Лиги 1 завершился массовой дракой с пятью удалениями.
- Неймар также получил красную карточку и пропустит два матча (плюс один условно). Он обвинил футболиста «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме.
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Глава Федерации футбола Франции: «Расизма в футболе не существует»
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Неймар ответил игроку, назвавшему его «обезьяной» и «сыном шлюхи»