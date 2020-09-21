Звезда «ПСЖ» Неймар после матча с «Марселем» в чемпионате Франции обвинил игрока оппонентов Альваро Гонсалеса в расизме – анализ специалистов чтения по губам подтвердил правоту бразильца.

Три независимых эксперта сошлись во мнении, что Гонсалес использовал слово «mono», которое на испанском означает «обезьяна». По информации Globo Esporte, «ПСЖ» использует полученные данные для доказательства того, что Неймар подвергся оскорблениям на расовой почве.