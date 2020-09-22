Бразильского нападающего парижан Неймара, который обвинял соперника в проявлении расизма, заподозрили в аналогичном проступке. В твиттере Partidazo COPE утверждается, что 27-летний Ней оскорбил японского защитника Хироки Сакаи, назвав его китайским дерьмом. «Марсель» при этом располагает доказательствами.