Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе следующим летом сможет перейти в другой клуб с жирной скидкой.

У французского нападающего остается всего два года по контракту, и он не собирается подписывать новую сделку. 21-летний игрок считается самым перспективным футболистом планеты и оценивается соответствующе – по версии Transfermarkt, его стоимость с учетом влияния пандемии составляет 180 млн евро, это на 52 млн больше, чем цена ближайшего преследователя.

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Как сообщает L'Equipe, «Париж» будет вынужден рассмотреть продажу звезды, если к лету-2021 так и не договорится с ним о продлении сотрудничества. По информации источника, «ПСЖ» устроит сумма в районе 100 млн евро – «Реал» и «Ливерпуль» уже выстроились в очередь за футболистом. У «Мадрида» больше шансов подписать француза, потому что у «красных» может не оказаться нужной суммы даже с учетом скидки.

  • «ПСЖ» купил Мбаппе у «Монако» за 145 млн евро.
  • Килиан – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

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