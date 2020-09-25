У французского нападающего остается всего два года по контракту, и он не собирается подписывать новую сделку. 21-летний игрок считается самым перспективным футболистом планеты и оценивается соответствующе – по версии Transfermarkt, его стоимость с учетом влияния пандемии составляет 180 млн евро, это на 52 млн больше, чем цена ближайшего преследователя.

Как сообщает L'Equipe, «Париж» будет вынужден рассмотреть продажу звезды, если к лету-2021 так и не договорится с ним о продлении сотрудничества. По информации источника, «ПСЖ» устроит сумма в районе 100 млн евро – «Реал» и «Ливерпуль» уже выстроились в очередь за футболистом. У «Мадрида» больше шансов подписать француза, потому что у «красных» может не оказаться нужной суммы даже с учетом скидки.