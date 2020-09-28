Защитник «Енисея» Владислав Молчан продолжит карьеру во Франции.
20-летний футболист будет играть за «Кан», который выступает в Лиге 2. Французы заплатили 1 миллион рублей, причем 30 процентов от сделки получит «Зенит» – предыдущий клуб Молчана.
«Мы благодарим Влада за время, проведенное в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французский «Кан»! Сам футболист выразил большую благодарность руководству «Енисея» за решение пойти навстречу его желанию стать игроком французского клуба», – говорится в заявлении «Енисея».
- В сезонах-2017/18 и 2018/19 Молчан выступал за молодежку «Зенита» и «Зенит-2».
- Затем футболист перешел в «Енисей».