20-летний футболист будет играть за «Кан», который выступает в Лиге 2. Французы заплатили 1 миллион рублей, причем 30 процентов от сделки получит «Зенит» – предыдущий клуб Молчана.

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«Мы благодарим Влада за время, проведенное в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французский «Кан»! Сам футболист выразил большую благодарность руководству «Енисея» за решение пойти навстречу его желанию стать игроком французского клуба», – говорится в заявлении «Енисея».