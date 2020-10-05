Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш раскритиковал работу женщины-арбитра Стефани Фраппар в матче шестого тура Лиги 1 против «Лиона».

«Это даже не пенальти. Вы не соответствуете необходимому уровню», – сказал 42-летний Виллаш-Боаш судье по ходу игры. Его слова приводит Sport.fr.

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Тренер выразил недовольство на 19-й минуте после эпизода с участием полузащитника Димитри Пайета. Тот грубо сыграл против соперника, и после просмотра видеоповтора Фраппар удалила игрока. Также через некоторое время в ворота «Марселя» назначили пенальти, и Виллаш-Боаш апеллировал к арбитру, за что был предупрежден желтой карточкой.

  • Матч завершился со счетом 1:1.
  • Фраппар судила Суперкубок УЕФА-2019 между «Ливерпулем» и «Челси».

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