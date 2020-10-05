«Это даже не пенальти. Вы не соответствуете необходимому уровню», – сказал 42-летний Виллаш-Боаш судье по ходу игры. Его слова приводит Sport.fr .

Тренер выразил недовольство на 19-й минуте после эпизода с участием полузащитника Димитри Пайета. Тот грубо сыграл против соперника, и после просмотра видеоповтора Фраппар удалила игрока. Также через некоторое время в ворота «Марселя» назначили пенальти, и Виллаш-Боаш апеллировал к арбитру, за что был предупрежден желтой карточкой.