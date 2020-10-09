Французский футболист Дамьен ле Таллек, выступающий за «Монпелье», сообщил в комментарии «Р-Спорту» о получении гражданства Российской Федерации.

В апреле 2020 года 30-летнему полузащитнику дали вид на жительство, теперь процедура полностью закончена.

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«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», – сказал Ле Таллек, женатый на русской девушке. Их сын имеет двойное гражданство России и Франции.

В 2014-2015 годах Ле Таллек играл за «Мордовию». Также он выступал за «Ренн», «Боруссию», «Нант», украинскую «Говерлу» и «Црвену Звезду».

Футболист был заигран за молодежную и юношескую сборные Франции.

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