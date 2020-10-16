Цена перехода – 25 миллионов евро год, это больше половины зарплаты Нея в парижском гранде (36 млн евро). Длительность соглашения пока неизвестна, но важен контекст. Ней ушел от Nike за два года до окончания контракта, по которому он получал около 8 млн евро за сезон. Американцы спонсировали бразильского вундеркинда с 13 лет, в натуральном смысле поверили в него, вырастили и превратили в суперстара. А теперь вынужденно расстались. Возможно, причиной стало то, что Неймар не перешел в «Реал». Еще в 2018-м AS утверждал, что Nike хочет использовать Нея как разменную монету, чтобы стать спонсором «бланкос», но игрок принял решение остаться в Париже.

Подписание с Puma сделало Неймара обладателем самого большого спонсорского контракта со спортивным производителем среди футболистов. Криштиану Роналду получает от Nike 16,5 млн евро за сезон, Лионелю Месси капает на счет по 19,7 млн от adidas.

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Переход Неймара к немцам – это что-то из серии «Когда казалось, что 2020-й не может удивить сильнее». Крупнейший производитель спортэкипировки продвигал личный бренд бразильца, делал ему кастомизированные бутсы, но максимум третий спортбренд в мире предложил кое-что посерьезнее – атрибут величия. Для бразильцев Puma – это нечто особенное, символ Пеле и побед на чемпионатах мира.

Их у Неймара нет, зато есть умение говорить правильные с точки зрения маркетинга слова: «Я вырос на видео с такими великими футбольными легендами, как Пеле, Кройф, Эйсебио и Марадона. Они – короли поля, короли моего спорта. Я хочу вернуть наследие, которое создали эти спортсмены. Каждый из них играл в Puma и каждый создал свою магию в бутсах The King».

Похожая история уже была у Nike в 2018-м. Роджер Федерер разочаровался в американской корпорации и перед Уимблдоном переметнулся на сторону Uniqlo. Тогда сообщалось, что швейцарец не договорился о продлении контракта. Nike настаивал, чтобы Роджер не продавал места на футболках сторонним брендам и предлагал контракт до конца карьеры. В Uniqlo разрешили допнашивки, положили 300 млн долларов за 10 лет (играть при этом необязательно) и урвали икону.

В случае Неймара тоже пришло время обсуждения нового контракта, и Nike снова зажал деньги. Условия, которые предлагали американцы, не раскрываются, но ходят слухи, что они были в разы скромнее предложения от Puma. Помимо этого Нею не понравилось, что в последней крупной маркетинговой кампании на пару с Криштиану Роналду позвали участвовать не его, а партнера по «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Новые бутсы Неймара (справа) от Puma – почти полная копия бутс Пеле Фото: Getty Images

Для побега Неймара сложились все условия, в том числе на стороне Puma. Подписание футбольной суперзвезды стало возможным по двум причинам. После рекорда по продажам в 2019-м, когда немцы заработали больше 5 млрд евро, у них нашлись деньги. Второй компонент, обеспечивший переход Неймара, появился у Puma за шесть лет до этого.

В 2013-м генеральным директором стал Бьорн Гульден – бывший футболист и крутой менеджер. За время его правления курс акций компании, который максимально непредвзято отражает результаты ее деятельности, вырос с 23,5 до 76 евро. В тот же временной промежуток Puma набрала мощнейший ростер амбассадоров. Сейчас на немцев работают селебрити из шоу-бизнеса The Weeknd, Рианна, Селена Гомес и куча звезд попроще, а теперь к ним добавился Неймар, который в маркетинге едва ли не круче, чем на футбольном поле.

«Неймар – один из лучших футболистов в мире и чрезвычайно важен для глобального футбола и молодежной культуры», – слова Гульдена после подписания Неймара легко объяснимы. Теперь у третьего бренда спортэкипировки в мире тоже есть суперзвезда, причем не только в контексте спорта, но и в рамках ценностей поколения 90-х и 00-х. Неймар – лицо с обложки, которое идеально иллюстрирует лоск и роскошь, к которым стремится примерно любой юноша или девушка.

Что будет с Nike с таким подходом к лицам бренда – непонятно. С одной стороны, американская корпорация все делает правильно. Пожизненные контракты выписывают только тем, кто генерирует максимальные прибыли (например, Леброн Джеймс, продажи именных кроссов которого приносят Nike около полумиллиарда долларов в год) или важен с точки зрения современных тенденций (Серена Уильямс с BLM и girl-power). Футболисты, несмотря на общее мнение о популярности вида, сверхприбылей не приносят. С другой стороны, потеря селебрити всегда бьет по медиаобразу бренда.

Puma еще не оперирует такими категориями, как выбор приоритетных звезд. Немецкая компания пока что лишь пытается догнать убежавших в бизнес-гонке Nike и adidas. У них уже есть топ-клуб («Ман Сити» тоже пришел от Nike) и несколько команд попроще, поэтому трансфер Нея – важный жест. Теперь Puma столь же крупный игрок, с которым нужно считаться.

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