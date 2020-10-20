Бразильский бомбардир «Пари Сен-Жермен» Неймар больше не мечтает любой ценой вернуться в «Барселону» и рассчитывает остаться в Париже. Сейчас бразильцу полностью комфортно в столичном клубе, и он рассчитывает продлить контракт.

Однако стоило Неймару оттаять в отношении к «ПСЖ», как в самом клубе поменялись приоритеты. Руководство чемпионов Франции до сих пор не начало переговоры с Неймаром, бросив все ресурсы на продление Килиана Мбаппе. По информации Le Parisien, окружение Нея крайне разочаровано и раздражено подобного рода невниманием, но клуб возьмется за переговоры с бразильцем, только после окончательного прояснения ситуации вокруг Килиана.

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А в этой ситуации позиции прямо противоположны: Мбаппе отклоняет все предложения «ПСЖ» в надежде попробовать себя в более крупном клубе. Все тот же Le Parisien разузнал, что руководство парижан близко к тому, чтобы выбросить белый флаг. В этом случае «ПСЖ» будет готов выслушать трансферные предложения по молодому французу. В его услугах заинтересованы «Ливерпуль», «Ювентус» и мадридский «Реал», чьим поклонником в детстве и был Килиан.

И Неймар, и Мбаппе связаны с «ПСЖ» контрактами до июня 2022 года. Этим летом они помогли клубу впервые в истории дойти до финала Лиги чемпионов, где парижане уступили «Баварии».

Килиан – самый дорогой футболист в мире по версии Transfermarkt, его оценивают в 180 млн евро.

В сентябре сообщалось, что «ПСЖ» не отдаст Мбаппе дешевле 300 млн евро.

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