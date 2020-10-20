«У Саши восстановление идет по плану, буквально на днях разговаривал с ним. 18-го октября ему кололи плазму в место травмы. На полное восстановление нужно около трех недель, если все будет нормально. Сейчас Головин – это сложившийся европейский игрок. Когда он только пришел в «Монако», он немного не понимал происходящего вокруг. Все-таки это непросто: другая страна, другой язык, другой менталитет. А сейчас это уже на 100% адаптировавший к европейской жизни и футболу человек.

Если говорить об интересе к нему, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ». Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определенное обсуждение было. Пока Саша в «Монако», но, если будет хорошее предложение, кто его знает, чем все закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера», – рассказал Артемов «Чемпионату».