Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии составил две сборные мира: одну из действующих игроков, вторую – из завершивших карьеру футболистов не из Бразилии.
В первую команду Ней определил полузащитника «МЮ» Поля Погба, лидера «Барселоны» Лео Месси, экс-форварда каталонцев Луиса Суареса, и нападающего «Реала» Эдена Азара, а также одноклубника по «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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Во вторую пятерку бразильца вошли Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри и Хави, сообщил The Sun.
- Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- Форвард выиграл с парижанами 7 внутренних титулов и один раз дошел до финала Лиги чемпионов.
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