В марте и апреле этого года Эль-Мелали, находившийся в Анже на самоизоляции, раздевался и мастурбировал на глазах у женщин. Позже он подсматривал за соседкой с первого этажа и был замечен соседями, которые вызвали полицию. Игрока поместили под стражу, но после отпустили под залог после признания вины.