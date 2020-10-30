Муниципальный суд французского Анже приговорил полузащитника «Анже» Фарида Эль-Мелали к 18 месяцам лишения свободы условно. 23-летний футболист был признан виновным в эксгибиционизме, пишет GFFN.

В марте и апреле этого года Эль-Мелали, находившийся в Анже на самоизоляции, раздевался и мастурбировал на глазах у женщин. Позже он подсматривал за соседкой с первого этажа и был замечен соседями, которые вызвали полицию. Игрока поместили под стражу, но после отпустили под залог после признания вины.

Чемпионат Франции
Футболист «Анже» попал в полицию: он следил за соседкой и мастурбировал
06/05/2020 В 07:06

Кроме условного срока, Эль-Мелали обязали посетить психиатра и заплатить штраф в 2000 евро плюс судебные издержки.

  • На счету Фарида два матча за «Анже» в Лиге 1 сезона-2020/21.
  • С сентября игрок выступает за вторую команду из-за регулярных опозданий на тренировки.

Тайсон Фьюри заявил, что мастурбирует 7 раз в день перед боем с Уайлдером

Чемпионат Франции
WhoScored признал Головина лучшим игроком недели
27/09/2019 В 22:03
Чемпионат Франции
Неймар унизил защитников «Анже» гениальным финтом, но мяч предательски юркнул за лицевую
11/05/2019 В 22:14