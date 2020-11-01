Защитник «ПСЖ» и сборной Франции Преснель может быть подвергнут санкциям из-за лайка, который он оставил под постом российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Главной в послании Хабиба стала фраза «И пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – его пророка Мухаммада».

Кимпембе объяснил лайк незнанием русского языка, но ему не слишком поверили. «Это официальное оправдание? Людей принимают за идиотов. Больше никакой сборной Франции для Кимпембе, того, кто одобряет джихадизм в инстаграме, который не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов. Хватит наивности, давайте больше ничего не упустим!» – написал в твиттере Жордан Барделла – вице-президент партии «Национальное объединение», которым руководит Марин Ле Пен.