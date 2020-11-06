В прошлом мы неоднократно рассказывали про Сораю Вучелич – 33-летнюю модель из Сербии, бывшую девушку Неймара и одну из самых эффектных пассий в донжуанском списке нападающего «ПСЖ».

В этом году Вучелич влипла в громкий скандал: слухи связали ее с 40-летним Курбаном Омаровым – бизнесменом, который приходится мужем российской телеведущей Ксении Бородиной. В интервью сербским газетчикам Сорая рассказала, что Курбан написал ей в инстаграме и предложил встретиться. Сперва бизнесмен не упомянул, что женат, но, когда обман вскрылся, Вучелич прервала общение.

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Однако Омаров не успокоился и продолжил добиваться расположения модели – по крайней мере, так утверждает сербский портал Mondo. «Курбан сошел с ума из-за Сораи, осыпал ее дорогими подарками. Но она поставила ему ультиматум: либо он разводится с женой, либо они расстаются. Некоторое время она отказывалась видеться с ним, но потом он пришел к ее двери с кольцом за 180 тысяч евро и пообещал в ближайшее время показать бумагу, подтверждающую развод», – говорится в публикации.

Судя по всему, между Омаровым и Вучелич действительно намечалось что-то серьезное: об этом говорит еще одно свидетельство, обнаруженное авторами сайта «Вокруг ТВ». Одна из лучших подруг Сораи – Ана Корач – однажды засветила Курбана в инстасторис, назвав его «своим зятем».

Затем, впрочем, в отношениях экс-герлфренд Неймара и мужа Бородиной что-то сломалось: Сорая даже выложила пост на русском языке, где заявила, что никогда не рассказывала в сербской прессе о романе с бизнесменом. А еще, как заметил все тот же «Вокруг ТВ», Вучелич опубликовала в сторис видео, где разломала плоскогубцами то самое кольцо за 180 тысяч. Видимо, у Омарова не нашлось достаточного запала, чтобы оставить Бородину одну с двумя дочками.

В 2004 году Бородина стала ведущей телепроекта «Дом-2» и ведет его по настоящее время.

Неймар и Сорая встречались в 2014 году. По слухам, помимо Нея, Вучелич некоторое время состояла в отношениях с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича – Александром Януковичем.

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