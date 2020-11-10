Бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара забанили на стриминговой платформе Twitch.

О блокировке сообщает Dotesports, причины такого решения администрации пока неизвестны. Неймар создал канал еще в 2017 году, но не проводил трансляции до октября 2020 года. Он сыграл с друзьями в CS:GO, периодически число зрителей превышало 100 тысяч человек. Всего на канал подписано более 200 тысяч пользователей.

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Также 27-летний футболист стримил Fortnite, Call of Duty, Among Us. Неймар – большой поклонник видеоигр: он общается со звездами бразильского киберспорта и следил за шоу-матчем форварда «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэля Жезуса.

  • Неймар восстанавливается после очередной травмы.
  • Футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

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