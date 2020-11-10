О блокировке сообщает Dotesports, причины такого решения администрации пока неизвестны. Неймар создал канал еще в 2017 году, но не проводил трансляции до октября 2020 года. Он сыграл с друзьями в CS:GO, периодически число зрителей превышало 100 тысяч человек. Всего на канал подписано более 200 тысяч пользователей.