Ванда Нара, супруга и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, опубликовала новый обжигающий снимок в инстаграме.
Ванда поделилась с подписчиками фотографией, где она позирует без бюстгальтера – исключительно в черных штанишках. Снимок получился настолько обжигающим, что мы лишь аккуратно дадим на него ссылку. «Впереди зима», – подписала Ванда публикацию.
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- Икарди провел в чемпионате Франции-2020/21 четыре матча и забил в них два мяча.
- Летом «ПСЖ» выкупил права на Мауро у «Интера».
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