Ванда поделилась с подписчиками фотографией, где она позирует без бюстгальтера – исключительно в черных штанишках. Снимок получился настолько обжигающим, что мы лишь аккуратно дадим на него ссылку. «Впереди зима», – подписала Ванда публикацию.