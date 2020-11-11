Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перебраться в мадридский «Реал».

Страйкер сборной Франции отказывается продлевать контракт с парижанами, который истекает летом 2022 года. Президент «Реала» Флорентино Перес намерен лично провести переговоры с главой французской команды Нассером аль-Хелаифи – встреча двух боссов намечена на следующее лето, сообщает испанский Eurosport.

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«Реал» не намерен платить за Мбаппе 120 миллионов евро и рассчитывает, что трансфер обойдется дешевле – примерно в 100 млн. В администрации «галактикос» царит оптимистичный настрой относительно шансов приобрести форварда.

  • Мбаппе провел в чемпионате Франции-2020/21 семь матчей и забил в них шесть мячей.
  • Килиан стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако» за 135 млн евро.

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