Страйкер сборной Франции отказывается продлевать контракт с парижанами, который истекает летом 2022 года. Президент «Реала» Флорентино Перес намерен лично провести переговоры с главой французской команды Нассером аль-Хелаифи – встреча двух боссов намечена на следующее лето, сообщает испанский Eurosport.

Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ», но клуб сосредоточен на Мбаппе (Le Parisien)

«Реал» не намерен платить за Мбаппе 120 миллионов евро и рассчитывает, что трансфер обойдется дешевле – примерно в 100 млн. В администрации «галактикос» царит оптимистичный настрой относительно шансов приобрести форварда.