Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, порадовала подписчиков в инстаграме новыми фотографиями.

Недавно она поделилась фотографией в бикини у бассейна и на Хэллоуин надела откровенный облегающий кожаный комбинезон.