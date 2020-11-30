Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, порадовала подписчиков в инстаграме новыми фотографиями.

Аргентинка позировала полностью обнаженной на лошади.

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Недавно она поделилась фотографией в бикини у бассейна и на Хэллоуин надела откровенный облегающий кожаный комбинезон.

  • На счету Икарди 39 матчей за парижский клуб и 22 гола.
  • Ходят слухи об обмене Мауро на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Ванда Нара, супруга Мауро Икарди из «ПСЖ», опубликовала фото без лифчика

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