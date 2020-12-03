Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что хотел бы снова сыграть в одной команде с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Хочу снова играть с Месси. Хочу этого больше всего. Наслаждаться игрой, находясь вместе на поле. Мы должны сделать это в следующем году», – цитирует 28-летнего Неймара ESPN Argentina.
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- Месси и Неймар играли вместе за «Барселону» в 2013-2017 годах.
- Непонятно, на что намекает бразилец сейчас – на свое возвращение в «Барсу» или переход Лео в «ПСЖ»: Неймар выпрашивал возвращение в Испанию все лето 2019-го, а уже в месезонье-2020 Месси сам пытался всеми силами уйти из каталонского клуба.
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