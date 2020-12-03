Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что хотел бы снова сыграть в одной команде с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Хочу снова играть с Месси. Хочу этого больше всего. Наслаждаться игрой, находясь вместе на поле. Мы должны сделать это в следующем году», – цитирует 28-летнего Неймара ESPN Argentina.